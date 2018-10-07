Çorum'da eşi ile birlikte ayrı binalarda Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna giren kişi, eşini yetiştirdiği sınava kendisi giremedi.

KPSS Ortaöğretim oturumu için Çorum'da adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.



Sınava girmek için Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine gelen Murat Emecen, kapı kapatıldıktan yaklaşık 1 dakika sonra gelince sınava giremedi.



Emecen, görüştüğü görevlilerin sınava alınmayacağını belirtmesi üzerine uzun süre kapının önünde bekledi. Görevlilere, okul civarında park yeri bulamadığı için geciktiğini söyleyen Emecen, bir müddet bekledikten sonra bina girişinden ayrıldı.



Emecen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki İskilip ilçesinden geldiğini belirterek, "Sınava 2 yıldır eşim ile birlikte hazırlandık. Eşim başka bir okulda sınava giriyor. Onu okula bıraktım ve buraya geldim. Aracıma park yeri bulamadığım için geç kaldım. Kapının kapandığını gördüm. Görevlilerden rica ettim ancak beni içeri almadılar." dedi.



Kimliğinde fotoğraf olmadığı için sınava giremedi



Baran Çelik (18) ise nüfus cüzdanında fotoğraf olmadığı için binaya alınmadı. Saat 09.30'da sınava gireceği Atatürk Anadolu Lisesine gelen Çelik, görevlilerin yönlendirmesiyle nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırılması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne gittiğini belirterek, "Yanımda fotoğraf götürmem gerektiğini bilmiyordum. Tamamen kendi ihmalkarlığım yüzünden sınava giremedim." diye konuştu.