Murat Kurum Malatya'da anahtar teslim töreninde konuştu: 66 günde 94 bin konut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden geçen 66 günde 94 bininci konutun inşa sürecini başlattıklarını bildirdi.

Son Güncelleme:

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen deprem konutları temel atma ile 1442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkanın anahtar teslim törenindeki konuşmasında, felakette yitirilen tüm şehitlere ve canlara Allah'tan rahmet diledi.

Malatya ve 81 ile geçmiş olsun mesajını paylaşan Kurum şöyle konuştu:

- Malatya'mız için Malatya'nın yarınları için burada sizlerle bir aradayız. İnşallah birazdan Malatya'mızdaki yeni yuvaların temellerini atacağız. Depremler sebebiyle Malatya'da bitirdiğimiz konutların anahtarlarını teslim edeceğiz. Arapgir'den Doğanşehir'e şehrin tüm ilçelerindeki ve köylerinde yepyeni bir geleceği ve hikayeyi hep birlikte yazmaya devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz. Malatya'yı seviyoruz. Malatya'mız, her zaman bizim yanımızda oldu, dimdik arkamızda oldu. Milletimizle birlikte yol yürüyoruz. Attığımız tüm adımları milletimizin duasını almak için vatanımızın istikbali için atıyoruz. Son 4 yılda büyük afetler yaşadık, depremler, seller, yangınlar yaşadık ve Malatya'mız gibi ülkemizin birçok yerinde acılar çektik, ocaklarımıza ateş düştü ama hiçbir zaman birbirimize olan inancımızı kaybetmedik, umutlarımızı bırakmadık, hep kardeşliğin gücüne inandık, nice sıkıntıları omuz omuza göğüsledik. Burası Malatya, daima yanımızda olan Malatya, davamızın kalesi olan Malatya.

Malatya'ya her zaman güvendiklerini ve kenti desteklediklerini aktaran Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

- Son depremlerin ardından atalarımızın aynı Milli Mücadele'de yaptığı gibi inşa ettiği birliğin benzerini aslında Malatya'da ve 11 ilimizde devlet millet tek yürek olarak gösterdik. 15. günde sözleşmeleri imzaladık. İlk temelleri Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 46. günde attık. İşte bugün de 94 bininci yuvamızın sözleşmesini imzaladık ve inşa sürecini başlatıyoruz. Depremin üzerinden 66 gün geçti. Buna rağmen 94 bin sözleşmemizi, konutumuzu başlattık. Allah'ın izniyle 1 yılda 319 bin konutumuzu teslim edeceğiz ve toplamda 650 bin konutumuzu yapıp afetin yaralarını hep birlikte saracağız. Biz ne yapıyorsak ülkemiz büyüsün, Malatya ayağa kalksın, annelerimizin babalarımızın ve Malatyalı kardeşlerimizin duasını almak için, yavrularımızın yeniden yüzü gülsün diye yapıyoruz. Allah'ın izniyle 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde neyi hayal ettiysek onu milletimizin hizmetine sunduk.

Üç yıl önceki depremde yaraları nasıl sarıp yuvaları Malatyalılara teslim ettilerse bugün de Malatya dahil 11 ilde yaraları sarmak için mücadele ettiklerini dile getiren Kurum şu ifadeleri kullandı:

- Malatya'mız yeniden ayağa kalkana kadar burada olacağız, sizlerle olacağız, acılar dinene kadar, yüreğinizdeki ateş sönene kadar sizlerle olacağız. 14 Mayıs'ta da inşallah mazlumlara el uzatan, sermayesi milletin duası olan, hedefi tam ve bağımsız Türkiye olan liderimizi de Cumhur İttifakı'nı rekor oylarla destekleyecektir Malatya. İnşallah yeni yüzyılın başlangıcını birlikte yapacağız.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Murat Kurum # Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı # malatya # deprem # Kahramanmaraş

Benzer Videolar

O illerde okullar tatil edildi O illerde okullar tatil edildi
İstanbul'da tarihi surlar böyle çöktü! İstanbul'da tarihi surlar böyle çöktü!
Silivrikapı surları çöktü Silivrikapı surları çöktü
Mardin sağanak yağışa teslim oldu Mardin sağanak yağışa teslim oldu
İBB borç batağına sürüklendi İBB borç batağına sürüklendi
Sağanak nedeniyle 4 il sele teslim Sağanak nedeniyle 4 il sele teslim
İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi
Cem Garipoğlu davasında yeni gelişme Cem Garipoğlu davasında yeni gelişme
Eskişehir'de zincirleme kaza Eskişehir'de zincirleme kaza
Basın mensupları Tuzla'da buluştu Basın mensupları Tuzla'da buluştu
Gazipaşa'nın sahillerini ranta açan plan Gazipaşa'nın sahillerini ranta açan plan
Uyumayan kütüphaneler çevre bilinci aşılıyor Uyumayan kütüphaneler çevre bilinci aşılıyor
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu!
3 Cengiz Çandar'ın sicili
4 Voleybol dünyasını şoke eden ölüm!
5 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?