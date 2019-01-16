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Muş, Bitlis ve Bingöl'de bugün okullar tatil mi? (16 Ocak Çarşamba Kar Tatili)

Muş Bitlis ve Bingöl Valiliği, yoğun kar yağışı nedeni olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 16 Ocak Çarşamba günü tatil edildiğini açıkladı.

Muş, Bitlis ve Bingöl'de bugün okullar tatil mi? (16 Ocak Çarşamba Kar Tatili)

Bitlis merkez ve bağlı köylerde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bingöl

Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Muş

Muş'ta merkez ve Hasköy ilçesindeki okullarda bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklendiği belirtildi.

Eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riskinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Muş merkez ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir." denildi. 

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi. 

Etiketler; #kar tatili #bingöl #bitlis
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