Muş'ta kar kalınlığı 10 metreyi aştı. Hakkari Yüksekova'da hamile kadının imdadına paletli ambulans yetişti. Kısacası 300'den fazla köy yolunun kapandığı Doğu Anadolu'da karla mücadele sürüyor.

Kar kalınlığı 10 metreyi aştı. Ekipler alarma geçirildi. Sertleşen kar, önce kepçelerle dağıtılıyor, ardından kar savurma aracıyla yoldan temizleniyor.



Hal böyle olunca kırsalda hayat durma noktasına geldi. Savaşçılar Köyü'ndeki besiciler, hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor.



Don ve buzlanma uyarısı yapılan Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 296 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ağrı'da ise 12 köyden haber alınamıyor.



Bu görüntüler ise Ardahan'dan. Sokakta yürümek neredeyse imkansız.



İş ya da ihtiyaç için dışarı çıkanlar ise bu hale geliyor.



Soğuk ve pustan dolayı kentte kırağı, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.



Hakkari'de ise hareketli dakikalar yaşandı.



Yüksekova'da ekipler hamile kadın için seferber oldu.



Doğum sancısı başlayan Nazife Çakmak, zorlu bir mücadelenin ardında hastaneye ulaştırıldı.



