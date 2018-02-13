Muş'ta kar nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Muş'ta kar nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.



Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Üçevler köyüne gitmek isteyen Ercan Özkan (14), Bekir Kaplan (15), Umut Kaplan (13) ve Şafi Özkan (25), yanlarına aldıkları çoban köpeğiyle sabah saatlerinde yaya olarak yola çıktı.



Çavuş Dağı zirvesinde yoğun sis ve soğuk hava nedeniyle karda ilerlemekte güçlük çekince Safi Özkan, durumu telefonla jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD ve jandarma ekipleri kar motoru ve paletli araçlarla yola çıktı. Söz konusu 4 kişi, 2 saatlik çalışmayla kurtardı.



AFAD Şube Müdürü Maşallah Yıldız, yaptığı açıklamada, ihbar üzerine hemen bölgeye hareket ettiklerini anlatarak, "Muş merkezden Üçevler köyüne gitmek isteyen 4 kişi, Çavuş Dağı zirvesinde kar yağışı ve sisten dolayı yönlerini kaybetmişler. Soğuktan donmak üzereyken bize ihbar geldi. Şimdi mahsur kalan vatandaşları aldık, dönüşe geçiyoruz. Durumları iyi." dedi.



Kurtarılan vatandaşlar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.