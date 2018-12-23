Muş'un Sungu Beldesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yavru kediye, sokakta oynayan 9 yaşındaki Abdulsamet Muyan sahip çıktı.

Beldeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kediye otomobil çarptı.



Oyun oynadığı sırada yolda hareketsiz yatan kediyi fark eden Muyan, evine götürdüğü yavru kediyi annesiyle besleyerek kendine gelmesini sağladı.



Muyan'ın babası Seyfettin Muyan da yürümekte güçlük çeken kedinin tedavi edilmesi için durumu belediyeye bildirdi.



Ekipler tarafından aileden teslim alınan yavru kedi, Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.



Burada gerekli kontrolleri yapılan kedinin, Tatvan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği öğrenildi.



Oğlunun yavru kedinin yaralanmasına çok üzüldüğünü ifade eden Baba Seyfettin Muyan, "Oğlum mahallede oynarken yolda yaralı halde gördüğü kediyi eve getirdi. Ayağında kırık vardı, canı çok yanıyordu.



Vatandaş olarak bu duruma çok üzüldük ve belediyeye haber verdik. Yavru kediyi belediyeden gelen ekibe teslim ettik." dedi.



Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Semih Türkcan da kendilerine, otomobilin çarpması sonucu bir kedinin yaralandığı bilgisinin geldiğini belirterek, kedinin sağ ön ayağının hareketsiz olduğunu söyledi.



Kediye merkezde ilk müdahaleyi yaptıklarını anlatan Türkcan, "Kesin teşhisin konulabilmesi için kedinin röntgeninin çekilmesi gerekiyor. Burada röntgen cihazımız olmadığı için Tatvan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine göndereceğiz. Ondan sonra gerekli tedavileri yapılacak." diye konuştu.

