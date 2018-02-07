Varto ilçesinde önceki yıl terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen polis memuru Coşkun Özcan'ın adı memleketi Elazığ'daki kütüphanede yaşatılacak.

Muş'un Varto ilçesinde önceki yıl terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen polis memuru Coşkun Özcan'ın adı memleketi Elazığ'daki kütüphanede yaşatılacak.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Arıcak Anadolu Lisesinde "Z" kütüphane açıldı.

Kütüphaneye, Varto'da 27 Nisan 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan Coşkun Özcan'ın ismi verildi.

Kütüphanenin açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının kendi görevlerini icra etmenin yanında halka yönelik sosyal faaliyetler ve hizmetleri de yerine getirdiğini vurguladı.

Geleceğin teminatı olan çocuklara önemli faydalar sağlayacak kütüphanenin şehit Özcan'ın adıyla daha da anlamlı hale geldiğine işaret eden Kaldırım, "Elazığ'da bugüne kadar 274 şehidimiz var. Hepsine Allah gani gani rahmet eylesin, makamları cennet olsun. Hepsinin ailelerinden Allah razı olsun. Anne ve babalarının ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın okuma yazma seferberliği başlattığını kaydeden Kaldırım, eğitim ve öğretime yönelik her projenin arkasında olduklarını aktardı.



Vali Kaldırım, şöyle devam etti:

"Fedakarca çalışan emniyet mensuplarımız, güvenlik kuvvetlerimiz asli görevlerinin yanında çok farklı aktiviteler, etkinlikler, toplum yararına çalışmalar ile eğitim gibi önemli bir konuda okullara katkı verecek örnek bir model ortaya koyuyorlar. Bu açıdan kendilerini, üstün hizmetlerinden ve bu tür anlamlı hizmetlerle topluma sosyal, kültürel yönden katkı sağlamalarından dolayı tebrik ediyorum. Şehidimizin adıyla açılan bu kütüphanenin çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Törene, şehit polis memuru Özcan'ın ailesi, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Arıcak Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Arıcak Belediye Başkanı Ferit Yıldırım ile kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Muş-Varto karayolunun ilçeye 15 kilometre mesafedeki Taşdibek köyü mevkisinde 27 Nisan 2016'da, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu polis memuru Coşkun Özcan şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı.