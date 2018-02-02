Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce "Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu 2018-13 Operasyonu" yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, dün Malazgirt ilçesi İyikomşu köyündeki 15 ayrı adreste yapılan aramada seyyar dipçikli kalaşnikof tüfeği, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız otomatik av tüfeği, 4 kalaşnikof tüfeği şarjörü, tabanca şarjörü, 7 fişek, hücum yeleği ile muhtelif örgütsel doküman ele geçirildiği ifade edildi.
Olayla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği, duyarlı vatandaşların her türlü ihbarının emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı vurgulandı.
Malazgirt ilçesindeki operasyonda ruhsatsız silah ve örgütsel doküman ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.