Malazgirt ilçesindeki operasyonda ruhsatsız silah ve örgütsel doküman ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce "Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu 2018-13 Operasyonu" yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, dün Malazgirt ilçesi İyikomşu köyündeki 15 ayrı adreste yapılan aramada seyyar dipçikli kalaşnikof tüfeği, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız otomatik av tüfeği, 4 kalaşnikof tüfeği şarjörü, tabanca şarjörü, 7 fişek, hücum yeleği ile muhtelif örgütsel doküman ele geçirildiği ifade edildi.



Olayla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği, duyarlı vatandaşların her türlü ihbarının emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı vurgulandı.