Muş'un Bulanık ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, öğretmen Melih Demirel'in kullandığı 34 PHF 85 plakalı otomobil, Bulanık-Ahlak karayolunun 13. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Demirel, hayatını kaybetti, araçta bulunan diğer öğretmenler Serhat Yılmaz ve Ediz Solak yaralandı.
Yaralılar Muş ve Bulanık Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.
Bulanık ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti, 2 öğretmen yaralandı
Muş'un Bulanık ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.