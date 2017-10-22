Muş'ta iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Muş'ta iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Muş Alparslan Üniversitesine özel güvenlik görevlilerini taşıyan Mehmet Salih Özdemir yönetimindeki 49 AT 981 plakalı minibüs, Muş-Kulp kara yolunun 8'inci kilometresindeki Güzeltepe köyü çıkışında, Sabahattin Karayaka'nın kullandığı 49 J 1009 plakalı minibüsle çarpıştı.







Kazada, 10'u özel güvenlik görevlisi 11 kişi yaralandı. Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.