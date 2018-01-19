Kazada hayatını kaybedenlerden 3'ünün cenazesi Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçesinde toprağa verildi

Muş'ta otobüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 6 kişiden 3'ünün cenazesi Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde defnedildi.



Kazada hayatını kaybeden 2 çocuk babası inşaat işçisi İbrahim Eren'in cenazesi Malazgirt'in Saltukgazi Mahallesi'deki mezarlıkta toprağa verildi.



Eren'in yaklaşık bir ay önce çalışmak için Gaziantep'e gittiği öğrenildi.



Kazada yaşamını yitiren Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi inşaat bölümü öğrencisi Hamza Karabalık ile İpek Yaşar'ın cenazeleri de Bulanık ilçesindeki Hacı Bahtiyar Camisi'nde kılınan namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi.



Üniversite öğrencisi Karabalık'ın yarı yıl tatilinde memleketine dönmek üzere Hatay'dan yola çıktığı belirtildi.



Kazada hayatını kaybeden Osman Aslan, Turgut Deniz ve Memik Gökşin'in cenazeleri ise yakınlarına teslim edildi.



Adnan Öletaş'ın kullandığı Lider Muş Tur firmasına ait 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, Muş-Bingöl karayolundaki Gedik mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada 6 kişi ölmüş, 29 kişi yaralanmıştı.