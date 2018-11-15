banner999
TBMM'de kabul edildi
TBMM'de kabul edildi
Vatan Partisi'nden Mustafa Destici'ye tepki
Vatan Partisi'nden Mustafa Destici'ye tepki
Afrin'de güvenlik özel harekata emanet
Afrin'de güvenlik özel harekata emanet
ABD ambargosuna ticari yanıt
ABD ambargosuna ticari yanıt

Muş'taki terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 2 uzun namlulu silah, mühimmat ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Muş'taki terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'ta PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda uzun namlulu silahlar, mühimmat ve çeşitli malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalarda Varto ilçesi Teknedüzü köyü kırsalında teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen iki farklı noktada sığınak deponun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Timleri ve jandarma unsurlarıyla birlikte arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen birinci noktada 2 AK-47 (kalaşnikof) marka uzun namlulu tüfek, AK-47 (kalaşnikof) marka uzun namlulu tüfeğe ait şarjör, 27 adet 7,62 milimetrelik fişek, tespit edilen ikinci noktada büyük telsiz ve aparatı, dizüstü bilgisayar ve şarj cihazı, 10 ses kayıt cihazı, 4 radyo, 3 kompakt anten, takım leşker kıyafeti, 20 kalem pil ile çeşitli dokümanlar ele geçirilmiştir."

Terör örgütünce kullanıldığı tespit edilen sığınak ve çevresinin güvenlik unsurlarınca imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği aktarılan açıklamada, "İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #muş #pkk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.