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Muş ve Bitlis'te besicilerin zorlu kış mesaisi

Kış ayı hem bereketli hem çetin geçiyor. Özellikle besiciler için daha da zor geçiyor. Bitlis ve Muş'ta hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, hayvanlarını besleyebilmek için dondurucu soğuğa rağmen kızakla ot ve saman taşıyor.

Muş ve Bitlis'te besicilerin zorlu kış mesaisi

Hava soğuk… Ancak onlar hayvanlarına bakmak zorunda. Bu mevsimde dışarıda ot olmadığı için besiciler kendi imkânlarını kullanıyor.

Görüntüler Bitlis kırsalından. Besiciler güne sabah erken saatlerde başlıyor. Köyün karlı yamaçlarındaki ot ve samanları kızak ve sırtlarında bir kilometre boyunca taşıyorlar.

Besiciler, teknelerin bulunduğu alana getirdikleri ot ve samanlar ile küçükbaş hayvan sürülerini karda besliyor.

Burası da Muş... Kış aylarında hayvanlarına bakmakta zorlanan besicilerin en büyük yardımcısı atlı kızaklar...

Kar nedeniyle besiciler, koyun ve ineklerini otlaklara götüremiyor. 

Yazın ovada biçip biriktirdikleri ot ve samanları atlı kızaklara yükleyerek hayvanlarına ulaştırıyorlar.

ulusal.com.tr

Etiketler; #muş #bitlis
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