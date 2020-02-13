Muş ve Tunceli'de 13 Şubat 2020 Perşembe okullar tatil mi? Açıklama geldi

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, buzlanma, don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar, tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesinden dolayı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 13 Şubat Perşembe il genelinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Tunceli'de eğitime kar engeli

Tunceli'de etkili olan kar nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullarda, Hozat ilçesinde de taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kentte sabahtan bu yana etkisini sürdüren kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullarla Hozat ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullarda 13 Şubat'ta eğitime bir gün ara verildi.