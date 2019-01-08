Muş'un Varto ve Hasköy ilçeleriyle Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Muş'un Varto ve Hasköy ilçeleri ile Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Varto ve Hasköy ilçelerinde bugün eğitime ara verildiği belirtildi.



Van'ın Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.