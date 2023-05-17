Müşahit nasıl olunur? Müşahit Görevleri nelerdir?
Seçimler öncesinde en çok araştırılan konulardan biri müşahitlerin görevi oluyor. Müşahit, seçimin tarafsız bir şekilde yürütülüp yürütülmediği, sandık kurulunun görevini gerektiği şekilde yapıp yapmadığı gibi hususları denetler. Peki, müşahit nasıl olunur?
Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım, döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye “gözlemci” veya “müşahit” denir.
Herhangi bir aksaklıkta;
• Şikayet hakkını mutlaka kullanır.
• Şikayetinin reddi halinde;
• Bu şikayetini sandık kurulu tutanak defterine mutlaka işletir,
• Ret kararının bir örneğini alır,
• İlçe seçim kuruluna bu konuda mutlaka itirazda bulunur
(veya müşahidi olduğu partinin itirazda bulunmasını sağlar).
MÜŞAHİT NASIL OLUNUR?
Müşahitler, ilçe başkanlıklarından aldıkları “Müşahit Belgesi” (Gözlemci Belgesi) ile sandık çevresinde bulunabilirler. Müşahit belgelerinin ilçe seçim kurulu tarafından onaylanmasına gerek yoktur. Gerekirse geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte ibraz edilir.
Sandık kurulu üyeleri ve müşahitler, diğer müşahitlerin belgelerinin de kontrol edildiğinden emin olmalıdır.