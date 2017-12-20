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Muşlu balıkçılıklar evlerine ekmek götürmek için donan gölde avlanıyor

Kış çetin, geçim zor... Muşlu balıkçılıklar evlerine ekmek götürmek için donan gölde avlanıyor. En büyük yardımcıları ise motorlu testereler. Eksi 20 derece soğukta Hamurpet Gölünde çıkarılan aynalı sazanın kilosunu 10 liradan satılıyor.

Muşlu balıkçılıklar evlerine ekmek götürmek için donan gölde avlanıyor

Motorlu testere yardımı ile buz kesiliyor, balıklar gölden ağ yardımı ile çıkarılıyor. 

Muş'un Varto ilçesinde balıkçılar, donan Hamurpet Gölü'nde bu şekilde balık yakalıyor.

Muş'ta hava sıfırın altında 20 derece. Bu durumda balıkçıların ekmek mücadelesi, farklı metodlarla sürüyor. 

Soğuk hava nedeniyle Hamurpet Gölü, bir süre önce dondu. Balıkçılar da bu göle giderek motorlu testereyle kırdıkları buzun altından balık avlıyor.

Balıkçılar günde 300-400  kilogram balık yakalıyor. Aynalı sazanın kilogramını 10 ya da 12 liradan, Çepiç balığının kilogramını da 5 ya da 7 liradan satışa sunuyorlar. 

Balıklar yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buzun altından görülüyor. Manzara "doğal akvaryum"u andırıyor. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #muş
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