Muşlu kadınlar Ramazan hazırlığını tamamlandı. Bir ay boyunca tüketilecek olan tandır ekmeği imece usulü hazırlandı.

Kızarmış, mis gibi tandır ekmeği... Muşlu kadınlar Ramazan ayında zorluk çekmemek için şimdiden hazırlık yapmaya başladı.



Muş'un Soğucak köyünde kadınlar, bir araya gelip imece usulü ekmek yapıyor. Her gün birine ekmek pişiriliyor. İş paylaşımıyla yük hafifliyor.



Ramazan için şimdiden yapılan ekmekler, buzdolanında muhafaza ediliyor.



Tandır ekmeğinin daha sağlıklı olduğunu söylüyor Muşlu kadınlar.



Ramazan ayı boyunca tüketilecek ekmekler hazır...







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