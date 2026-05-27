Muş’ta 8 gündür aranan 9 çocuk annesi Gülsima Yıldız’ın cansız bedeni bulundu

Muş’ta tahta köprüden geçerken çaya düşerek akıntıya kapılan 9 çocuk annesi Gülsima Yıldız’dan acı haber geldi. Günlerdir aranan kadının cansız bedeni, düştüğü noktadan kilometrelerce uzakta bulundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Muş’un Cevizlidere köyünde tahta köprüden karşıya geçmeye çalışırken çaya düşerek akıntıya kapılan 9 çocuk annesi Gülsima Yıldız’dan acı haber geldi. Günlerdir bölgede sürdürülen arama çalışmalarının ardından Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre Gülsima Yıldız, köyde bulunan tahta köprüden geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek çaya düştü. Akıntıya kapılan kadın kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD, Muş İl Jandarma Komutanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma timleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin katıldığı çalışmalarda yaklaşık 150 personel görev aldı. Yaklaşık 60 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalara havadan 1 insansız hava aracı ile 6 dron da destek verdi.

Gülsima Yıldız’ın cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Çoban Deresi üzerindeki köprünün alt kısmında demir ve kütüklere takılı halde bulundu. Acı haber yakınlarını yasa boğarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

