Muş'ta dehşet! Kardeşini vurdu, ardından eve kapanıp polise ateş açtı

Olayın kontrol altına alınmasının ardından Muş Valiliği konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı:

"Bugün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, E.S. isimli şahıs, aralarında çıkan tartışma sonucu kardeşi B.S.'ye ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.S.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından ikametine giren şüpheli, çevreye ve olay yerine gelen güvenlik güçlerine ateş açmaya devam etti. Bina sakinlerinin can güvenliğini tehlikeye atan şahıs nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların zarar görmemesi için giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde kapatıldı. Güvenlik güçlerinin müzakere girişimlerine yanıt vermeyen ve saldırgan tutumunu sürdüren şahsa, saat 21.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrollü müdahalede bulunuldu. Müdahale sırasında şüphelinin ateş açması sonucu bir polis memuru sağ ayağından yaralandı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli etkisiz hale getirilirken, olay kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor"