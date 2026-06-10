Muş'ta dehşet! Kardeşini vurdu, ardından eve kapanıp polise ateş açtı
Muş'ta psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla yaraladıktan sonra evine kapandı. Çevreye ateş açan saldırgan, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir polis memuru ayağından yaralandı.
Muratpaşa Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, E.S. isimli şüpheli ile kardeşi B.S. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından E.S., silahıyla kardeşi B.S.'ye ateş etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan B.S.'yi Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden B.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü tespit edildi.
Kardeşini vurduktan sonra kendi ikametine giren ve psikolojik sorunları olduğu ifade edilen E.S., olay yerine gelen güvenlik güçlerine ve çevreye ateş açmayı sürdürdü. Bina sakinlerinin can güvenliğinin tehlikeye girmesi üzerine polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Sivil vatandaşların zarar görmesini engellemek amacıyla sokağın giriş ve çıkışları tamamen kontrol altına alınarak kapatıldı. Güvenlik güçleri uzun süre şüpheliyi ikna etmek için müzakere girişimlerinde bulundu. Ancak saldırgan tutumuna devam eden şahsın çağrılara olumsuz yanıt vermesi üzerine operasyon kararı alındı.
ÇATIŞMADA BİR POLİS YARALANDI
Saatler 21.00'i gösterdiğinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri eve kontrollü bir şekilde müdahale etti. İçeri girildiği sırada şüphelinin açtığı ateş sonucu bir polis memuru sağ ayağından vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi. Özel harekat ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda şüpheli etkisiz hale getirildi.
Olayın kontrol altına alınmasının ardından Muş Valiliği konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı:
"Bugün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, E.S. isimli şahıs, aralarında çıkan tartışma sonucu kardeşi B.S.'ye ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.S.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından ikametine giren şüpheli, çevreye ve olay yerine gelen güvenlik güçlerine ateş açmaya devam etti. Bina sakinlerinin can güvenliğini tehlikeye atan şahıs nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların zarar görmemesi için giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde kapatıldı. Güvenlik güçlerinin müzakere girişimlerine yanıt vermeyen ve saldırgan tutumunu sürdüren şahsa, saat 21.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrollü müdahalede bulunuldu. Müdahale sırasında şüphelinin ateş açması sonucu bir polis memuru sağ ayağından yaralandı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli etkisiz hale getirilirken, olay kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor"