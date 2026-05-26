Muş’ta dereye düşen kadın 6 gündür aranıyor! Ekipler alarma geçti
Muş'ta tahta köprüden geçerken dengesini kaybedip akıntıya kapılan 61 yaşındaki Gülsime Yıldız'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma faaliyetleri altıncı gününe girdi.
Muş merkez ilçesine bağlı Cevizlidere köyünde yaşayan Gülsime Yıldız, 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.25 sıralarında ailesiyle birlikte ot toplamak için araziye çıktı.
Cevizlidere köy deresi üzerine vatandaşların kendi imkanlarıyla kurduğu tahta köprüden geçmeye çalışan 61 yaşındaki Yıldız, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Şiddetli akıntıya kapılan kadın kısa sürede gözden kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla arama kurtarma birimleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde, Yıldız'ın suya düştüğü Cevizlidere Çayı'nın, Batman'ın Sason ilçesindeki Sarı Çoban Çayı'na bağlandığı belirlendi. Ekipler kayıp vakasının ardından suyun akış yönünü dikkate alarak geniş çaplı bir planlama yaptı.
Şahsın kaybolduğu nokta ile baraj bölgesi arasında Muş sınırlarında 28 kilometre, Batman sınırlarında ise 36 kilometrelik bir alan bulunuyor. Toplam 64 kilometrelik bu dev arama bölgesi sektörlere ayrılarak günlük tarama planı oluşturuldu. Çalışmalar halihazırda Batman sınırlarında yoğunlaştırıldı.
AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma operasyonuna jandarma, sağlık ekipleri, Batman Belediyesi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek veriyor.
Bölgenin zorlu fiziki şartlarında mesai harcayan ANDA arama kurtarma gönüllüsü Muhammet Altsoy, sahadaki son duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Muş ilimizde yaklaşık 5-6 gün önce köprüden geçerken dengesini kaybedip düşen vatandaşı arama çalışmalarımız ilk günden itibaren şu ana kadar devam etmektedir. Batman ANDA ekibi, AFAD, UMKE ekipleri tüm su altı ve su üstü arama ekipleriyle birlikte, aynı zamanda karadan aramalarımız sürüyor. Batman'da Malabadi Barajı'nın olduğu kıyılardayız şu an. Son güne kadar da yine aramalarımız devam edecektir. Arazi şartları ve doğa koşulları bizi ne kadar zorlasa da biz yine aramalarımıza son hız ile devam etmekteyiz''