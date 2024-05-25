Muş'ta görüldü! Ne olduğu bilinmiyor

Bu görüntüler Muş'tan. Dolu esnasında ne olduğu bilinmeyen cisimler görüldü. Muş'ta etkili olan yağışlarda dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimler de yağdı.

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Muş'ta görüldü! Ne olduğu bilinmiyor - Resim: 1

Muş, son günlerde etkili olan sağanak yağışın yanı sıra dolu ile birlikte bilinmeyen ve erimeyen cisimlerin yağmasıyla karşı karşıya kaldı. Kızılağaç Beldesinde etkili olan yağmur, kısa sürede doluya dönüştü.

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Muş'ta görüldü! Ne olduğu bilinmiyor - Resim: 2

Ancak bu sırada dolunun arasına karışan ve yere düştüğünde erimeyen garip cisimler dikkat çekti. Sabah uyandıklarında evin etrafında erimeyen farklı cisimleri gören vatandaşlar, bu olayın uzmanlar tarafından incelenmesini istediler.

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Muş'ta görüldü! Ne olduğu bilinmiyor - Resim: 3

Etkili olan yağışların ardından dolu ile birlikte tanımlanmayan cisimlerin de yağdığını söyleyen Nimet Tekin isimli vatandaş, “Geçen sabah kalktığımızda evin etrafında doluya benzer cisimleri gördük. 

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Muş'ta görüldü! Ne olduğu bilinmiyor - Resim: 4

Başta dolu sandık ancak dikkatli baktığımızda dolu olmadığını anladık. Çocuklarla beraber toplamaya başladık. 

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