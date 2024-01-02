Muş'ta İletişim Fakültesini Kazandı

Okumak en büyük hayaliydi. Yaşına aldırış etmedi. Muşlu Badisabah Derdiyok 64 yaşında yaşında üniversiteyi kazandı.



Önce babası, evlendikten sonra da kocası okumasına engel oldu Badisabah’ın. Ama o yılmadı okumak için tüm yolları zorladı.

Derdiyok yıllar sonra üniversiteyi kazandı, hem de memleketi Muş'ta.



Yaşlı kadının azmi birçok gence örnek oluyor.



Eğitimin yaşı olmadığını belirten Badisabah, iyi bir gazeteci olmak istiyor.



