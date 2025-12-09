Muş’ta kar yağışı kabusa döndü! 10 kişi mahsur kaldı

Muş’ta etkisini artıran kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde 4 araç yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Araçlardaki 10 kişinin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yol açıldı ve mahsur kalanların araçlarıyla güvenli şekilde yola devam etmesi sağlandı.

Yetkililer, bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.