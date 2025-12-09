Muş’ta kar yağışı kabusa döndü! 10 kişi mahsur kaldı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy–Mutki kara yolunda 4 araç mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu açarak araçlardaki 10 kişinin güvenli şekilde yoluna devam etmesini sağladı.

Muş’ta etkisini artıran kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde 4 araç yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Muş’ta kar yağışı kabusa döndü! 10 kişi mahsur kaldı - Resim : 1

Araçlardaki 10 kişinin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yol açıldı ve mahsur kalanların araçlarıyla güvenli şekilde yola devam etmesi sağlandı.

Muş’ta kar yağışı kabusa döndü! 10 kişi mahsur kaldı - Resim : 2

Yetkililer, bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

