Muş’ta koyun otlatırken yıldırım çarptı! 34 yaşındaki çoban hayatını kaybetti

Muş’un Güzeltepe Mahallesi kırsalında koyun otlatan 34 yaşındaki Ömer Aktaş, sağanak yağış sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Muş’ta koyun otlatırken yıldırım çarptı! 34 yaşındaki çoban hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, akşam saatlerinde Muş merkeze bağlı Güzeltepe Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyun otlatan 34 yaşındaki Ömer Aktaş’a sağanak yağış sırasında yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aktaş, sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş’ta koyun otlatırken yıldırım çarptı! 34 yaşındaki çoban hayatını kaybetti - Resim : 1

İstanbul’da 30 Ekim sabahı elektrikler kesilecek: BEDAŞ o ilçeleri uyardıİstanbul’da 30 Ekim sabahı elektrikler kesilecek: BEDAŞ o ilçeleri uyardıElektrik Kesintisi
Gebzede 7 katlı bina çökmüştü: O anlara şahitlik eden mahalle sakini yaşadıklarını anlattıGebzede 7 katlı bina çökmüştü: O anlara şahitlik eden mahalle sakini yaşadıklarını anlattıGündem
4 turiste 59 bin lira hesap kesilmişti! Restorana verilen ceza belli oldu4 turiste 59 bin lira hesap kesilmişti! Restorana verilen ceza belli olduYurt
muş Yıldırım
Günün Manşetleri
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ödül
Erdoğan ve DEM Parti heyeti yarın bir araya gelecek
Bakan Kurum Sındırgı'daki hasarı açıkladı
Bakan Bolat Ürdün'den duyurdu
Bakan Uraloğlu rakamlarla duyurdu 'Avrupa'nın en yoğunu'
"Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi"
Bakan Bayraktar Diyarbakır'da konuştu
183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
Kocaeli Gebze'de bina çöktü!
Çok Okunanlar
30 Ekim sabahı elektrikler kesilecek: BEDAŞ o ilçeleri uyardı 30 Ekim sabahı elektrikler kesilecek: BEDAŞ o ilçeleri uyardı
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği!
Meteoroloji'den son dakika alarmı! Meteoroloji'den son dakika alarmı!
Korkutan uyarı Balıkesir'den geldi! Ünlü deprem profesörü 5 fay hattını isim isim saydı Korkutan uyarı Balıkesir'den geldi! Ünlü deprem profesörü 5 fay hattını isim isim saydı
Parasını bankada tutanlar dikkat Parasını bankada tutanlar dikkat