Muş'ta yaban domuzu dehşeti: Saldırıya uğrayan çobanı köpeği kurtardı

Olay, Muş'un Karabey köyüne bağlı Kamış mezrasında meydana geldi. Bölgedeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban Abuzer Güngör, aniden karşısına çıkan yaban domuzunun saldırısına uğradı.

Büyük bir tehlike atlatan Güngör, soğukkanlı davranarak ve çoban köpeğinin desteğiyle olaydan yara almadan kurtuldu.

ÜZERİNE GELİNCE AĞACIN ARKASINA SAKLANDI

Edinilen bilgilere göre, Güngör sürüsüyle arazide bulunduğu sırada yaban domuzu üzerine doğru hamle yaptı. Saldırı karşısında hızla ağaçların arkasına geçen çoban, kendini korumaya çalıştı. Tam bu sırada olay yerinde bulunan çoban köpeği, domuzun üzerine atılarak vahşi hayvanı uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar ise Abuzer Güngör'ün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, domuzun bölgedeki hareketleri ve köpeğin müdahalesi sonucu geri çekilmesi yansıdı.

"KAFASI AĞAÇLARIN ARASINA SIKIŞTI"

Olayın ardından sürüsünü güvenli bir alana götüren Abuzer Güngör, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Domuzla bir gün önce de karşılaştığını belirten Güngör, şunları söyledi: "Her zaman olduğu gibi hayvanları otlatmaya götürdüm. Eve dönüş sırasında ormanda bir domuzla karşı karşıya geldim, 3-4 metre önümdeydi. Tedbir amaçlı bir ağacın arkasına saklandım. Domuzla birkaç saniye bakıştık, ardından yukarı doğru kaçtı. Ertesi gün hayvanları tekrar o tarafa götürdüm. Ayak izlerinden, geldiği yöne doğru indiğini fark ettim ve geri dönebileceğini tahmin ettim. Eve dönüş esnasında hayvanlar yine o yöne doğru gidiyordu. Onlara zarar vermesin diye ben de hayvanlarla birlikte ilerliyordum. Domuz, yine daha önce karşılaştığımız aynı yerdeydi. Bu sefer köpekler yanımdaydı, benden yaklaşık 15-20 metre öndeydiler. Havlamaya başladılar. Ben de kamerayı açıp kayda almak istedim. Domuz sanki hastaydı önce köpeklere baktı, ardından bana dönüp üzerime doğru geldi. Aramızda dalları sık olan ağaçlar vardı, ben de onların arkasına girdim. Bana doğru gelince kafası ağaçların arasına sıkıştı. O sırada köpekler yetişip domuzu kovaladı ve uzaklaştırdı"