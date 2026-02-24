Müşteriler birbirine girdi: Kafede korku dolu anlar

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir kafede müşteriler arasında çıkan tartışma, masa ve sandalyelerin silah gibi kullanıldığı büyük bir kavgaya dönüştü. Savaş alanına dönen işletmede yaklaşık 100 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi.

İşletmede bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan sözlü tartışma, kısa süre içerisinde tırmanarak fiziksel şiddete evrildi.

Gerginliğin kavgaya dönüşmesiyle birlikte taraflar, birbirlerine işletmedeki masa ve sandalyeleri fırlatarak saldırdı. Eşyaların havada uçuştuğu şiddetli arbede sonucunda kafe adeta savaş alanına döndü. İş yerindeki mobilyaların büyük bir bölümü kırılarak kullanılamaz hale gelirken, işletme sahibinin yaklaşık 100 bin liralık maddi zarara uğradığı belirlendi.

Çevredeki vatandaşların kavgayı görerek durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yatıştırılan kavgaya karışan şahıslar, karakola götürüldü ve taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Emniyet güçleri, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

