Mut Belediye Başkan Yardımcısı Uzun, rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı

Mersin'de rüşvet aldığı iddia edilen Mut Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uzun tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, bir esnaftan rüşvet aldığı ileri sürülen, Mut İdman Yurdu Belediye Spor Kulübü Başkanı da olan Uzun polis ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uzun, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, düzenlendiği basın toplantısında, ortada bir yanlışlık olduğunu düşündüklerini söyledi.



Yılmaz, tutuklamaya itiraz edileceğini söyledi.