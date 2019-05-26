Mersin'in Mut ilçesinde tarihi zeytin ağaçları "Anıt ağaç" olarak koruma altına alınıyor. En son bin 300 yıllık zeytin ağacının tescillendiği ilçede 2 tarihi zeytin ağacı daha tescillenecek.

Mersin'in zeytin üretim merkezlerinden Mut ilçesinde tarihi zeytin ağaçları tescilleniyor.



Tescil amacı tarihi ağaçları yaşatmak.



"Anıt ağaç" olarak koruma altına alınan zeytin ağaçların geçmişi bin yıl öncesine uzanıyor.



İlçede 2009 yılında ilk tescillenen zeytin ağacının yaşı bin 300'dü. Şimdi iki ayrı ağaç daha tescillenecek.



Kurtuluş ve Çortak mahallerinde bulunan ağaçlardan birinin bin 500, birinin 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor.



Akdeniz bölgesinde en çok zeytin ağacının bulunduğu Mersin'de ağaçları tescillendirmek için çalışmalar sürüyor.





ulusal.com.tr