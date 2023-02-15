Müteahhitler bir bir yakalanıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda 3 müteahhit daha gözaltına alındı.

 Kahramanmaraş merkezli iki depremde yıkılan binalara yönelik başlatılan soruşturmalar sürüyor. Şanlıurfa'da yıkılan bir apartmanın müteahhidi Osman Ekren, Malatya'da Onur İnşaat ortağı Serpil Başar Yoloğlu ve Sabır Apartmanı müteahhidi Ebubekir Özbey İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kişiye gözaltı işlemi yaptı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 

# deprem # Kahramanmaraş # müteahhit

Benzer Videolar

Yardımlar askeri uçaklarla deprem bölgesine taşındı Yardımlar askeri uçaklarla deprem bölgesine taşındı
Ekipler 500 bin liralık ziynet eşyayı teslim etti Ekipler 500 bin liralık ziynet eşyayı teslim etti
Depremzede: "Bacağımı kessem mi diye düşündüm" Depremzede: "Bacağımı kessem mi diye düşündüm"
İran Kızılay Genel Başkanı Türkiye'de İran Kızılay Genel Başkanı Türkiye'de
"Kahramanlar hoş geldiniz" "Kahramanlar hoş geldiniz"
"Deprem 3,8 metre kaymaya neden oldu" | Doç. Dr. Bayık değerlendirdi "Deprem 3,8 metre kaymaya neden oldu" | Doç. Dr. Bayık değerlendirdi
Antalya'da depremzede sayısı ne kadar? Antalya'da depremzede sayısı ne kadar?
222 saat sonra umutları yeşertti: Melike İmamoğlu sağ kurtarıldı 222 saat sonra umutları yeşertti: Melike İmamoğlu sağ kurtarıldı
Şile'de mayın patladı Şile'de mayın patladı
Hassas burunlu köpek "Alfa" depremzedelere umut oldu Hassas burunlu köpek "Alfa" depremzedelere umut oldu
Depremzedeler böyle tahliye ediliyor Depremzedeler böyle tahliye ediliyor
212 saat sonra mucizenin adı: 77 yaşındaki Fatma Güngör 212 saat sonra mucizenin adı: 77 yaşındaki Fatma Güngör
Çok Okunanlar
1 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem
2 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
3 Türkiye Tek Yürek ortak yayınında kimler var?
4 O tarihe dikkat: Kar ve zonal fırtına geliyor!
5 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...