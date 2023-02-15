Müteahhitler bir bir yakalanıyor

Kahramanmaraş merkezli iki depremde yıkılan binalara yönelik başlatılan soruşturmalar sürüyor. Şanlıurfa'da yıkılan bir apartmanın müteahhidi Osman Ekren, Malatya'da Onur İnşaat ortağı Serpil Başar Yoloğlu ve Sabır Apartmanı müteahhidi Ebubekir Özbey İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kişiye gözaltı işlemi yaptı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

