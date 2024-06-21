Mutfak ekonomisini sarsacak haber: Ayçiçek yağına büyük zam!

Fiyat artışları durmak bilmiyor ve şimdi de günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden ayçiçek yağına zam yapılacağı duyuruldu.

Mutfak ekonomisini sarsacak haber: Ayçiçek yağına büyük zam!
Editör: Yağmur Biçen

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki bu artışın, gelecek hafta market raflarındaki etiketlere yansıtılması öngörülüyor. Sıcak hava dalgaları, Hindistan ve Avrupa'dan gelen talebin artışı, ve özellikle Ukrayna'daki ayçiçek çekirdeği stoklarının 1 milyon ton altına düşmesi, ham yağ fiyatlarında bir yükselişe sebep oldu. Geçtiğimiz ay içinde ham ayçiçek yağı fiyatları %20'ye varan bir artışla 870 dolardan 1.030 dolara yükseldi.

Dünya gazetesinin raporuna göre, uluslararası piyasalardaki fiyat artışlarının yerel piyasalara da yansıması bekleniyor. Sektör temsilcileri, bayram sonrası ve Temmuz ayı itibarıyla ayçiçek yağı fiyatlarında %10 civarında bir artış olabileceğini öngörüyorlar. Şu an için zincir marketlerde kendi markalarına ait 5 litrelik ayçiçek yağı 195 lira civarında satılırken, markalı ürünlerin fiyatları 250 ile 279,95 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Komşu ülke Yunanistan'da Covid-19 alarmı! Vaka sayılarında artış!Komşu ülke Yunanistan'da Covid-19 alarmı! Vaka sayılarında artış!Gündem
# Ayçiçek yağı # zam
Çok Okunanlar
Kavurucu sıcaklar yarın da devam edecek mi? 21 Haziran 2024 hava durumu
Kavurucu sıcaklar yarın da devam edecek mi? 21 Haziran 2024 hava durumu
Komşu ülke Yunanistan'da Covid-19 alarmı! Vaka sayılarında artış!
Komşu ülke Yunanistan'da Covid-19 alarmı! Vaka sayılarında artış!
Timur Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi
Timur Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi
Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda yangın
Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda yangın
Bodrum'da iş adamlarının olaylı gecesi
Bodrum'da iş adamlarının olaylı gecesi
Öne Çıkanlar Hakan Fidan'ın yurtdışı ziyaretleri: Türkiye'nin yeni oyunu mu? | Hasan Ünal | BAŞKENT KULİSİ Hakan Fidan'ın yurtdışı ziyaretleri: Türkiye'nin yeni oyunu mu? | Hasan Ünal | BAŞKENT KULİSİ Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Rusya ile diyalog kurma niyetine olumlu bir tepki gösterdi Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Rusya ile diyalog kurma niyetine olumlu bir tepki gösterdi