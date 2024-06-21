Mutfak ekonomisini sarsacak haber: Ayçiçek yağına büyük zam!

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki bu artışın, gelecek hafta market raflarındaki etiketlere yansıtılması öngörülüyor. Sıcak hava dalgaları, Hindistan ve Avrupa'dan gelen talebin artışı, ve özellikle Ukrayna'daki ayçiçek çekirdeği stoklarının 1 milyon ton altına düşmesi, ham yağ fiyatlarında bir yükselişe sebep oldu. Geçtiğimiz ay içinde ham ayçiçek yağı fiyatları %20'ye varan bir artışla 870 dolardan 1.030 dolara yükseldi.

Dünya gazetesinin raporuna göre, uluslararası piyasalardaki fiyat artışlarının yerel piyasalara da yansıması bekleniyor. Sektör temsilcileri, bayram sonrası ve Temmuz ayı itibarıyla ayçiçek yağı fiyatlarında %10 civarında bir artış olabileceğini öngörüyorlar. Şu an için zincir marketlerde kendi markalarına ait 5 litrelik ayçiçek yağı 195 lira civarında satılırken, markalı ürünlerin fiyatları 250 ile 279,95 lira arasında değişiklik gösteriyor.