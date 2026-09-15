Mutfak kilitli, anahtar çantadaydı! Mazlum Çiçek'in öldüğü yangında eşine tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan ve Mazlum Çiçek'in hayatını kaybetmesine yol açan yangının ardından gözaltına alınan eşi D.Ç., cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos gecesi Efeler İstiklal Mahallesi 1067 Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşandı. Daireden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiyeciler evde bulunan D.Ç.'yi yaralı halde dışarı çıkardı; kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

KOCASININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin evde sürdürdüğü çalışmalar sırasında D.Ç.'nin eşi Mazlum Çiçek'in cansız bedeni bulundu. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Çiçek'in cenazesi gerekli işlemler için morga kaldırıldı.

Bazı görgü tanıkları, yangından kısa süre önce evden bir kadın çığlığı duyduklarını, ardından daireden alevlerin yükseldiğini öne sürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olay yerine giden itfaiye ekipleri evin önündeki ayakkabılıkta bırakılmış bir çanta fark etti. Çelik kapıyı kırmaya hazırlanan ekipler, tam o sırada çantanın ucundan dışarı sarkan anahtarları gördü. Anahtarları kullanarak içeri giren ekipler, yaralı D.Ç.'yi bu şekilde kurtarmıştı.

MUTFAK KAPISI KİLİTLİYDİ, ANAHTAR ÇANTADAYDI

Evin önünde adeta kaçışa hazırlanmış gibi duran çanta ve valizin bulunması, polis ekiplerini harekete geçirdi. Mazlum Çiçek'in ölü bulunduğu evin mutfak kapısının olay anında kilitli olması, kapının anahtarının da aynı çantanın içinden çıkması, ekiplerin dikkatini cinayet ihtimaline yöneltti. İncelemelerde kadının para ve ziynet eşyalarını da bu çantaya koyduğu tespit edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürürken, İzmir'de tedavisi devam eden D.Ç. hakkında cinayet şüphesiyle 25 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi.

Tedavisi tamamlanan D.Ç., gözaltına alınarak bugün sabah saatlerinde Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan D.Ç., cinayet şüphesiyle tutuklandı. Tekerlekli sandalye ile adliyeden çıkarılan şüpheli kadın, "Ben bir şey yapmadım" diyerek masum olduğunu öne sürdü.

Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.