Mutlu gün kabusa döndü: 50 kişi zehirlendi

Kent merkezindeki bir düğün salonunda sunulan menüden yiyen onlarca kişi, kısa süre sonra fenalaşarak acil servislere akın etti. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 davetli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle müsabaka altına alındı.

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETLERİ BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, neşeli başlayan düğün merasiminde davetlilere geleneksel düğün yemeği ikram edildi. Yemeklerin tüketilmesinden bir süre sonra salondaki misafirlerde peş peşe rahatsızlık belirtileri baş gösterdi:

Davetlilerde ani gelişen şiddetli mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleri ortaya çıktı.

Salonda durumun kontrolden çıkması üzerine adrese çok sayıda ambulans sevk edildi. Rahatsızlanan vatandaşların bir kısmı sağlık ekiplerince, bir kısmı ise kendi imkanları ve yakınlarının araçlarıyla hastanelere taşındı.

50 KİŞİ ACİL SERVİSTE: ÇEVRE İLLERDEN DE BAŞVURU VAR

Zehirlenme şüphesi taşıyan hastaların büyük bölümü Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahaleleri yapılan, serum tedavisi uygulanan ve müşahede altında tutulan vatandaşlar, hayati tehlikelerinin bulunmaması üzerine tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, aynı düğünde yemek yedikten sonra yola çıkan veya memleketine dönen bazı vatandaşların da çevre il ve ilçelerdeki sağlık kuruluşlarına benzer şikayetlerle müracaat ettiği öğrenildi. Yetkililer, hastaneye başvuran tüm vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

YEMEK NUMUNELERİ İNCELEMEYE ALINDI

Yaşanan toplu zehirlenme vakasının ardından harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, düğün salonunda ikram edilen yemeklerden ve kullanılan su kaynaklarından mikrobiyolojik analiz yapılmak üzere numuneler aldı. Laboratuvara gönderilen numunelerin sonuçlarına göre zehirlenmeye hangi bakterinin ya da bozuk gıdanın yol açtığı netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat çok yönlü olarak sürüyor.