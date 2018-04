Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, sahneye çıkma hayaliyle yaşama bağlandı. Mutlu Kaya, "Her gün bir kadının öldürüldüğünü, bıçaklandığını ya da kafasından vurulduğunu televizyondan izliyorum. Onları her gördüğümde yeniden vurulmuş gibi oluyorum" dedi.

Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve hastaneden taburcu olduktan sonra maddi imkansızlık dolayısıyla tedavisini sürdüremeyen Kaya, azmiyle sağlığına kavuşacağına inanıyor.



Bazen tekerlekli sandalye aracılığıyla bazen de ailesinin desteğiyle evde dolaşan zaman zaman ayağa kalkarak küçük adımlarla yürümeye çalışan Kaya, konuşmakta büyük ilerleme kaydetti.



Bir gün sahnede şarkı söylemenin ve sevenleriyle buluşmanın hayalini kuran Kaya, tam teşekküllü bir hastanede tedavi olmak istiyor.

Kaya, uzun bir aradan sonra "İşte gidiyorum" şarkısının bir kısmını da seslendirdi.



AA muhabirine açıklama yapan Kaya, başına kötü bir olay geldiğini, ilk başta durumunu kabullenemediğini fakat zaman içerisinde kabullenmek zorunda kaldığını söyledi.

Yaşadıklarından sonra kadına şiddete daha duyarlı hale geldiğini ifade eden Kaya, neredeyse her gün gerçekleştirilen saldırılarda ya bir kadının öldürüldüğünü ya da kendisi gibi engelli bırakıldığını dile getirdi.



"Hayallerim ne olacak ?"



Kadınlara yönelik şiddete karşı olduğunu aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Her gün bir kadının öldürüldüğünü, bıçaklandığını ya da kafasından vurulduğunu televizyondan izliyorum. Onları her gördüğümde yeniden vurulmuş gibi oluyorum. Adalet yerini bulsun. Kızlarımız ölmesin, hiçbir kızın umudu elinden alınmasın. Ben mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ayağa da kalkacağım. Bana bunu yapan sadece 15 yıl ceza aldı, sadece 8-9 yıl yatıp çıkacak. Ya benim hayallerim ne olacak?"



"Pes etmedim, daha da güçlendim"



Kaya,mücadelesini sürdüreceğini, pes etmediğini daha da güçlendiğini anlatarak, hayallerinin peşinden gitmeye devam edeceğini dile getirdi.

Kaya, şöyle konuştu:

"Bu mesele burada kapanmadı. Tedavime devam edeceğim. Düzenli olarak iyi bir yerde tedavi görmüyorum, olsa çok iyi olur ama ben evde mücadeleme devam ediyorum. Evde 10 saate yakın spor yapıyorum. Ben sevdiklerimden dua istiyorum. Beni merak edenler de var, beni sevenler de çok, inanıyorum ki bana dua edenler de çok."



Yoğun bakımdan ilk çıktığında ne boynunu tutabildiğini ne de konuşabildiğini ifade eden Mutlu Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonra gün geçtikçe tamamıyla kendi mücadelemle birçok şey başardım. Adım atıyorum, konuşuyorum, türkü söylemeye çalışıyorum. Birçok aktiviteyi yapmaya çalışıyorum. Ben Türkiye'nin kızıyım, Türkiye'deki herkes beni çok seviyor. Aylar da yıllar da geçse ben mücadeleme devam edeceğim ve o sahneye çıkacağım."



"Bugüne kadar küçük yardımlar geldi"



Kendisine yardım konusunun konuşulmasından artık sıkıldığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Vurulduğum günden beri annem benim için mücadele veriyor. Bugüne kadar küçük yardımlar geldi fakat benim hastalığım ağır bir hastalık. Öyle 2-3 ay ile 3-5 kuruşla geçecek bir şey değil. Yoğun bakımdan çıktığımdan beri tam teşekkülü bir hastanede tedavimi sürdürseydim daha iyi olurdum. Ben evde mücadelemi sürdürüyorum."



Yaşadığı olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini yalnız bırakmadığını ifade eden Kaya, "Bu olay başıma geldiği ilk günden beri Cumhurbaşkanımız sağ olsun beni sürekli arayıp sordu. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, onu görmeyi de çok istiyorum. " dedi.



"Sadece kızımın tedavi edilmesini istiyorum"



Anne Hanım Kaya da bir anne olarak çok zor bir süreç geçirdiğini söyledi.

Kızına şifa vermesi için Allah'a daima dua ettiğini dile getiren Kaya, "Evladım için çok mücadele ettim, ediyorum da. Hiç de utanmıyorum. İnsanlar ne kadar yanlış anlasa da evladım için hala mücadele ediyorum. Kızımın iyi bir hastanede tedavi görmesini isterim. Kimseden para istemiyorum sadece kızımın tedavi edilmesini istiyorum." şeklinde konuştu.



Tedavisi yarım kaldı



Abla Dilek Kaya ise kardeşinin sadece 4 ay tedavi görebildiğini aktararak, "Onun dışında hiçbir şekilde tedavi göremedi. Çünkü maddi imkanlarımız buna elverişli değildi. Bu açıdan sıkıntı çektik." ifadesini kullandı.



Mutlu'ya çok miktarda yardım yapıldığı yönünde bir algının olduğunu fakat bir kaç hayırseverin yaptığı küçük yardımlar dışında kardeşinin tedavisini yapabilecek desteğin kendilerine ulaşmadığını aktaran Kaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Doktorlar Mutlu'nun özel bir hastanede 6-7 ay tedavi görmesi sonucunda koşabileceğini, tamamıyla eski haline dönmese bile kendi ihtiyaçlarının tümünü karşılayabileceğini söylediler. Maddi imkanlardan dolayı bunu sağlayamıyoruz. bu aşamada kesinlikle tedavi görmesi lazım. Fizik tedavinin bu kadar pahalı bir şey olduğunu bilmiyorduk. Mutlu'nun tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesini istiyoruz. Başka bir dileğimiz ve isteğimiz kesinlikle yoktur. Bugüne kadar kimseden para istemedik, istemiyoruz."

