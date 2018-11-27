Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop kitap okumayı da çok seviyor. TÜİK verilerine göre kentteki halk kütüphanesinin okuyucu sayısı kent nüfusunu aştı.

Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı Sinop'ta kitap okuma hevesiyle gündemde...



Yılın ilk 10 ayında kentteki halk kütüphanesini ziyaret eden okuyucu sayısı 42 bin olan kent merkezi nüfusunu geride bıraktı.



İçinde 61 bin 500 kitabın yer aldığı ve 7 bini aşkın üyesinin bulunduğu kütüphanenin okuyucu sayısı 47 bin 872'e ulaştı.



Kütüphane Müdürü Erol Akarslan, 94 yıldır hizmet veren kütüphanin Türkiye'de okuyucu sayısı kent nüfusunu geçen nadir kütüphanelerden biri olduğuna dikkat çekti.



Sinoplular çoğu zaman kütüphanede yer bulmaktan zorlanıyor.



Ancak buna rağmen Sinoplular hallerinden memnun.







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