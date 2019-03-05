Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu ve Vatan Partisi Urla Belediye Başkan adayı eski Milli Sporcu Cenap Yener, Vatan Partisi Urla İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği kahvaltıya katıldı. Kahvaltıda Vatan Partisi Genel Saymanı Serhan Bolluk ve Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül de bulundu

Vatan Partisi Urla İlçe Teşkilatı, dayanışma kahvaltısı düzenledi. Kahvaltıda, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu ve Urla Belediye Başkan Adayı Eski Milli Sporcu Cenap Yener konuşma yaptı. Mutlu ve Yener’in yanı sıra kahvaltıda Vatan Partisi Genel Saymanı serhan Bolluk ve Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül de hazır bulundu.



Çeşmealtı’nda düzenlenen kahvaltıda Dr. Rifat Mutlu, “Amerikan kökenli ve CIA kökenli bir Doğu Türkistan olayı çıktı. Mevcut iktidar zulüm var dedi. İzmir'in Çin Başkonsolosluğu geçici olarak kapandı. Böyle akıl dışı bir uygulama olabilir mi? Bu noktaya iten hükümetin sığ ve ilkesiz söylemleri” diyerek sözlerine başladı. “Urla’nın 75 kilometre kıyı şeridi var. Urla’ya yakışır şekilde deniz mahsulleri üretimi getireceğiz. Ekosistemi ekonomiye kurban etmeyen Vatan Partisi milli hükümeti, belediyeleri bunu yapacacak. Biz insan odaklı olacağız. Hangisi insandan yana, hangisi onu mutlu eder buna bakacağız. Hep birlikte çalışacağız. Vatan Partisi’nin milli hükümetine giden yol, milli belediyecilikten geçecek” diyen Mutlu, Urla’ya deniz mahsülleri üretimini getireceklerini söyledi.



'URLA’DA HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYECEĞİZ'



Mutlu, “Urla’da hava kirliliği var, bu kirlilik Aliağa’dan geliyor. Hava kirliliğin yoğun olduğu yerlere emisyon laboratuvarları kurmak gerekir, bu belediyenin görevidir. Mevcut 8 tane emisyon laboratuvarı var ama bunlar kent merkezinde, sanayinin yoğun olduğu yerlerde değil. Biz sanayinin yoğun olduğu yerlere hava temizleme merkezleri ve emisyon laboratuvarları kuracağız. Kentsel planlama bütünleşik olacak. Urla’daki arazilerin rantabl olması nedeniyle tarım alanları ve ekosistem, ekonomiye mahkum ediliyor. 40 katlı gökdelene ruhsat veriliyor. Belediye bunlara ruhsat veriyor. Ruhsatların iptali için Mimarlar Odası dava açıyor. Urla’da tarım alanlarını üretime açacağız, imara değil” diyerek Urla’daki hava kirliğini önleyeceklerini belirtti.



Mutlu, sözlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne atıfta bulunarak sona erdirdi. Mutlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi bir hafta önce 35 bin aileye patates, soğan dağıttı. Yalnızca sadaka dağıtmakla bu iş olmaz. Gerçek anlamda yoksulluğu kazımak lazım. Yaşlanmak tabii ki doğal bir süreç ama yoksulların içinde yaşlı yoksulluğu korkunç bir olay. Yaşlı yoksulluğunu ortadan kaldıracak ve Yaşlı Dayanışma Merkezleri oluşturacağız” dedi.



'URLA’YA DİKİNE EVLER YAPACAĞIZ SÖYLEMİNE KARŞIYIM'



Mutlu’nun sözlerini sona erdirmesinin ardından Vatan Partisi Urla Belediye Başkan Adayı eski Milli Sporcu Cenap Yener, konuşmasını yaptı. Yener, “Urla, kurtuluşta çok önemli yer tutmuş bir ilçemiz. Onun için böyle bir yerde beni aday olarak seçtiğiniz için sizlere müteşekkirim” diyerek sözlerine başladı. “Türkiye'nin geleceğinde çok önemli bir yer tutacak olan bir seçim hattına girdik. Son yıllarda seçimler, seçim olmaktan çıkıp bazı insanların rant mücadelesi bazı insanların da küçük olsun, benim olsun fikriyle hareket etmesine dönüştü. Ülkemizde ne yazık ki birçok yer, rant için kullanılıyor. Mevcut iktidarın adayının ‘biz buraya dikine evler yapacağız’ söylemine kesinlikle karşı çıkıyorum. Bizim ülkemize akıllı insanlar lazım. Yine İzmir'e şapka koysak kazanırız diyenler, 100 bin şehidin verildiği bir kentte şu anda başkan olmaya çalışıyorlar. Bu ülke PKK kuyrukçularına verilmeyecek, bunun en önemli garantisi de Vatan Partisi’dir. Her yere Atatürk heykeli yaparak Atatürkçü olunmaz, onun ilkelerinin peşinden gitmek lazım” dedi.



'URLA SİZİN DEĞİL, URLA TÜRKİYE’NİN'



Yener, “Biz nasıl olsa çalışmasak da Urla bizim diyenlere sesleniyorum. Urla, sizin değil; Urla, Türkiye'nin! Bizler, sizden tek bir şey istiyoruz. Bizleri yalnız bırakmayın. Rantçılara öyle bir ders verelim ki yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında duyulsun. Urla’nın bütün kıymetlerinin tekrar öne çıkaracağız, sağlıkla ilgili mobil gezici araçların getireceğiz. Bizler bir donem gelip herkese örnek olacağız. Urla’da belediyeye kimsenin rozetle gelmesine gerek olmayacak” diyerek sadece belediyecilik yaparak herkese hizmet vereceklerini vurguladı.



Kahvaltının ardından Dr. Rifat Mutlu ve Cenap Yener, kahvaltının ardından Urla’da üretici pazarı ve kadın pazarını dolaşarak üreticileri ziyaret etti.



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