''Mutluluk parada pulda değil'' dediler, zirveye yerleştiler: Türkiye'nin en mutlu insanları bakın nerede yaşıyor?
İstatistikler konuştu, Anadolu'nun huzur kenti zirveye oynadı. TÜİK verileriyle tescillenen mutluluk tablosunda ilk sıralara yerleşen o ilde yaşayanlar, huzurun kaynağını tek tek anlattı: Mesele para pul değil...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen "Yaşam Memnuniyet Araştırması"nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Ortaya çıkan veriler, Ege ile İç Anadolu'nun kesişim noktasındaki bir şehrin başarısını gözler önüne serdi. İstatistiklere göre yüzde 73.76'lık bir oran yakalayan Kütahya, Türkiye'nin 'En mutlu' beşinci şehri unvanını kazandı.
Zirvenin sahibi Sinop olurken, dikkat çeken bir diğer detay ise bölgesel başarı oldu; Kütahya'nın sınır komşuları Afyonkarahisar ve Uşak da listenin ilk 10 basamağında kendilerine yer buldu.
572 binlik nüfusuyla dikkat çeken kent, sadece rakamlarla değil; sahip olduğu doğal güzellikler, köklü tarihi geçmişi ve kültürel hazineleriyle de adından söz ettiriyor. Şehrin sakinleri, Kütahya'nın Türkiye'nin gözde şehirlerinden birisi olduğunu olduğunu savunurken, bu başarının tesadüf olmadığının altını çiziyor.
"MUTLULUK PARADA PULDA DEĞİL BİR FİNCAN KAHVEDE"
Kütahya'nın Türkiye'nin nadide illerinden birisi olduğunu dile getiren bölge halkı, bu yüksek memnuniyet oranının altındaki sosyal dinamikleri şu sözlerle özetledi: "Özellikle Kütahya yöresinde komşuluk ilişkilerinde, karşıdan merhaba diyebileceğin, kapısını çalabileceğin, bir lokman varsa paylaşabileceğin insanlar mevcut. Mutluluk parada pulda değil, bir fincan kahvede, bir lokma ekmekte, suda ve merhabadadır. Biz bunları sonuna kadar yapıyoruz."
Geleneksel yapının bozulmadığına vurgu yapan vatandaşlar, şehrin sanatsal ve endüstriyel gücüne de değinerek sözlerini şöyle noktaladı: "Gelenekleri ile görenekleri ile birbirimize bağlı bir milletiz. Şairlerimiz, ediplerimiz, seyyahlarımız, modacılarımız ile fabrikaları, çinisi, taşı, toprağı, her şeyi ile mükemmel bir şehir"