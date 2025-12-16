''Mutluluk parada pulda değil'' dediler, zirveye yerleştiler: Türkiye'nin en mutlu insanları bakın nerede yaşıyor?

"MUTLULUK PARADA PULDA DEĞİL BİR FİNCAN KAHVEDE"

Kütahya'nın Türkiye'nin nadide illerinden birisi olduğunu dile getiren bölge halkı, bu yüksek memnuniyet oranının altındaki sosyal dinamikleri şu sözlerle özetledi: "Özellikle Kütahya yöresinde komşuluk ilişkilerinde, karşıdan merhaba diyebileceğin, kapısını çalabileceğin, bir lokman varsa paylaşabileceğin insanlar mevcut. Mutluluk parada pulda değil, bir fincan kahvede, bir lokma ekmekte, suda ve merhabadadır. Biz bunları sonuna kadar yapıyoruz."