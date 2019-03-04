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Muz konteynerinde kokain bulundu
Muz konteynerinde kokain bulundu

Muz konteynerinde kokain bulundu

Ekvator'dan yurda gönderilen muz yüklü konteyner içerisinde 185 kilogram kokain ele geçirildi

Muz konteynerinde kokain bulundu

Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonda 185 kilogram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika ülkelerinden yurda yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı uzun süreli teknik ve fiziki çalışma sonucu Ekvator'dan muz yüklü konteyner içerisinde uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti.

Polis, 21 Şubat'ta Beylikdüzü'ndeki Ambarlı Limanı'na baskın düzenledi. Muz yüklü konteynerde yapılan aramada 185 kilogram kokain ele geçirildi.

Polisin uyuşturucuları gönderen ve teslim alacak olan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #muz #kokain
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