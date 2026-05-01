Müzik tartışması kanlı bitti! Adana’da komşular birbirine kurşun yağdırdı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde komşular arasında yüksek sesle müzik dinleme sebebiyle başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı olayda 3 kişi kurşunların hedefi olurken, 2 kişi de darp edilerek hastanelik oldu.

Simge Sarıyar
Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde, komşular arasında yüksek sesle müzik dinleme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3'ü ateşli silahla, 2'si darp sonucu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRAN MÜZİK KAVGASI

İddiaya göre, Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan iki komşu grup arasında yüksek sesten dolayı sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, fiziksel şiddete ve silahların çekildiği bir kavgaya evrildi. Tarafların birbirine girdiği çatışma esnasında hem tabanca hem de pompalı tüfek kullanıldı. Silahların ateşlenmesiyle birlikte olay yerinde kan döküldü. Açılan ateş sonucu Ömer S. ve Hüseyin T. pompalı tüfekten çıkan saçmalarla, Coşkun K. ise tabancadan çıkan kurşunla vuruldu. Meydana gelen arbede sırasında ateşli silahla yaralanan bu 3 kişinin yanı sıra, 2 kişi de darp edilerek yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelere sevk edilen 5 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak incelemelerde bulundu. Ekipler, kavgada kullanıldığı tespit edilen pompalı tüfek ve tabancaya el koydu. Olayın ardından kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

