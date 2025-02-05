Naci Görür açıkladı: İşte deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illeri

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir ve çevresindeki 15 aktif fay hattının, 7 büyüklüğünden büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Ege Denizi'nde yaşanan son depremler, Türkiye'nin aktif fay haritasını yeniden gündeme getirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Naci Görür açıkladı: İşte deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illeri - Resim: 1

.İzmir’in deprem üretme kapasitesine sahip birçok kaynağa sahip olduğunu ve bu nedenle hassas bir bölge olduğunu belirten Görür, “Ege’de olan depremlerin tümü İzmir’i etkiler” dedi.

 

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Naci Görür açıkladı: İşte deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illeri - Resim: 2

Ayrıca, Doğu Akdeniz, Manisa ve Büyük Menderes Grabeni'ndeki depremlerin de İzmir üzerinde büyük etkiler yarattığını vurguladı.

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Naci Görür açıkladı: İşte deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illeri - Resim: 3

İzmir'deki Bayraklı ve çevresindeki delta bölgelerinin zayıf zemin yapısına sahip olduğunu ifade eden Görür, bu alanların deprem dalgalarından en çok etkilenecek bölgeler olduğuna dikkat çekti.

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Naci Görür açıkladı: İşte deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illeri - Resim: 4

İzmir’de, 7 büyüklüğünden büyük depremler üretebilecek en az 15 aktif fay hattı bulunduğuna dikkat çeken Görür, bu fayların ne zaman kırılacağı hakkında yeterli araştırma yapılmadığını söyledi.

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Naci Görür açıkladı: İşte deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illeri - Resim: 5

Görür, “Bu faylar kesinlikle deprem üretecek ancak ne zaman olacağı konusunda elimizde bilgi yok. Ama yine de ‘Önce deprem olsun, sonra gerekeni yaparız’ yaklaşımı devam ediyor” dedi.

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Naci Görür açıkladı: İşte deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illeri - Resim: 6

İzmir’in tarihsel olarak büyük depremler yaşadığına dikkat çeken Görür, örnekler vererek, “Erzincan’da 7 büyüklüğünde bir deprem olmuşsa, 1939’un üzerine artı 250 yıl koyarak benzer büyük bir depremi bu bölgede bekleyebilirim.

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Naci Görür açıkladı: İşte deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illeri - Resim: 7

 Adapazarı’nda ise en son deprem 1967'de olmuştu, aynı şekilde artı 250 yıl eklediğinizde büyük bir depremi o tarihte bekleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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Naci Görür açıkladı: İşte deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illeri - Resim: 8

HANGİ BÖLGE GÜVENLİ?

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Naci Görür açıkladı: İşte deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illeri - Resim: 9

Naci Görür, Türkiye'nin güvenli bölgesine dair açıklama da yaptı.

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Naci Görür açıkladı: İşte deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illeri - Resim: 10

Prof. Dr. Görür, Türkiye’nin deprem açısından en güvenli bölgesinin Ankara olduğunu belirterek, “Ankara, Türkiye’de nispeten daha güvenli bir yer. Çünkü, içinden ya da çok yakınından fay hattı geçmiyor” dedi.

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Naci Görür açıkladı: İşte deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illeri - Resim: 11
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deprem Prof. Dr. Naci Görür