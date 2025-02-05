Naci Görür açıkladı: İşte deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illeri
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir ve çevresindeki 15 aktif fay hattının, 7 büyüklüğünden büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Ege Denizi'nde yaşanan son depremler, Türkiye'nin aktif fay haritasını yeniden gündeme getirdi.
.İzmir’in deprem üretme kapasitesine sahip birçok kaynağa sahip olduğunu ve bu nedenle hassas bir bölge olduğunu belirten Görür, “Ege’de olan depremlerin tümü İzmir’i etkiler” dedi.
Ayrıca, Doğu Akdeniz, Manisa ve Büyük Menderes Grabeni'ndeki depremlerin de İzmir üzerinde büyük etkiler yarattığını vurguladı.
İzmir'deki Bayraklı ve çevresindeki delta bölgelerinin zayıf zemin yapısına sahip olduğunu ifade eden Görür, bu alanların deprem dalgalarından en çok etkilenecek bölgeler olduğuna dikkat çekti.
İzmir’de, 7 büyüklüğünden büyük depremler üretebilecek en az 15 aktif fay hattı bulunduğuna dikkat çeken Görür, bu fayların ne zaman kırılacağı hakkında yeterli araştırma yapılmadığını söyledi.
Görür, “Bu faylar kesinlikle deprem üretecek ancak ne zaman olacağı konusunda elimizde bilgi yok. Ama yine de ‘Önce deprem olsun, sonra gerekeni yaparız’ yaklaşımı devam ediyor” dedi.
İzmir’in tarihsel olarak büyük depremler yaşadığına dikkat çeken Görür, örnekler vererek, “Erzincan’da 7 büyüklüğünde bir deprem olmuşsa, 1939’un üzerine artı 250 yıl koyarak benzer büyük bir depremi bu bölgede bekleyebilirim.
Adapazarı’nda ise en son deprem 1967'de olmuştu, aynı şekilde artı 250 yıl eklediğinizde büyük bir depremi o tarihte bekleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
HANGİ BÖLGE GÜVENLİ?
Naci Görür, Türkiye'nin güvenli bölgesine dair açıklama da yaptı.
Prof. Dr. Görür, Türkiye’nin deprem açısından en güvenli bölgesinin Ankara olduğunu belirterek, “Ankara, Türkiye’de nispeten daha güvenli bir yer. Çünkü, içinden ya da çok yakınından fay hattı geçmiyor” dedi.