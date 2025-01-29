Naci Görür çok sinirlendi: "Densizlik!"

Kayseri’deki bir reklam panosunda, Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Celal Şengör’ün adı ve fotoğraflarıyla birlikte, Kayseri’de büyük bir deprem beklenmediği yönünde ifadeler yer aldı. Reklam panosunda “Kayseri’de fay hatları büyük deprem üretme potansiyeline sahip değildir” ve “Kayseri’de bulunan fay hatlarının hareketi oldukça yavaştır” gibi cümleler yer alırken, “Kayseri’de son büyük deprem 1917 yılında gerçekleşmiştir” ifadeleri de dikkat çekti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, reklamda yer alan ifadelerin kendisine ait olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım, sevgiyle."

Reklam panosunda yer alan ifadeler ve bilim insanlarının adlarının kullanılması, sosyal medyada da büyük tepki çekti. Görür’ün yasal süreci başlatacağını açıklaması sonrası, söz konusu beton firmasından henüz bir açıklama gelmedi.