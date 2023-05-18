Naci Görür İstanbul depremi için tarih verdi!
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu açıkladı. Görür, depremin meydana geleceği tarihe ilişkin tahminde bulundu.
Bilim Akademisi asli üyesi Prof. Dr. Naci Görür, beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Görür, İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu belirtti.
Bilim Akademisi asli üyesi Prof. Dr. Naci Görür, beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Görür, İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depreminin tarihine ilişkin yaptığı açıklamada "1999’dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64. Bu 2029’a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor" diyen Prof. Dr. Görür, "Bu en iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044’e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor. Bir Afet Bakanlığı kurulabilirse ve iyi de bir bütçesi olursa Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlayabiliriz." dedi.
Erken uyarı sistemleri sayesinde depremden önce doğalgaz, su, elektrik kesintileri yapılabileceğini belirten Naci Görür, "Olası bir İstanbul depreminde kanalizasyon sistemi ve içme suyu sistemlerinin zarar görebileceğini görüyoruz. Buna göre sistem düzeltme çalışmaları yürütmeye başladık. Bu Türkiye’de bir ilk. Ciddi bir şekilde çalışmaya başlarsak, biz İstanbul’u depreme dirençli hale dönüştürebiliriz” diye konuştu.