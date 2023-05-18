Naci Görür İstanbul depremi için tarih verdi!

Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depreminin tarihine ilişkin yaptığı açıklamada "1999’dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64. Bu 2029’a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor" diyen Prof. Dr. Görür, "Bu en iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044’e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor. Bir Afet Bakanlığı kurulabilirse ve iyi de bir bütçesi olursa Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlayabiliriz." dedi.