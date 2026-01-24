Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor
Son günlerde Sındırgı çevresinde meydana gelen 4 ve üzeri büyüklüğündeki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.
Prof. Dr. Naci Görür, son zamanlarda Sındırgı çevresinde büyüklüğü 4’ün üzerinde olan depremlerin sıklaşmaya başladığını belirtti.
Bu durumun hem bölge halkında hem de yer bilimciler arasında bir hareketliliğe neden olduğunu ifade eden Görür, yaşanan sarsıntılara geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini vurguladı.
BATI ANADOLU KUZEYE DOĞRU HAREKET EDİYOR
Bölgedeki tektonik yapıyı detaylandıran Naci Görür, Batı Anadolu’nun "kaçma tektoniği" nedeniyle Kuzey-Güney (N-S) yönünde gerildiğine dikkat çekti.
Görür, Bozdağ Horst’unun kuzeyinde kalan yer kabuğunun, horstun listrik fayı üzerinde kuzeye doğru hareket ettiğini açıkladı.
Bu hareketliliğin bir sonucu olarak bölgede graben ve kros-grabenlerin oluştuğunu belirten Görür, sürecin yer kabuğunda tahribata yol açtığını ve ortaya karmaşık bir tektonik yapı çıkardığını kaydetti.
Birçok noktada yer kabuğunun inceldiğini ifade eden Görür, bu incelmeye bağlı olarak ortama magma yükseldiğini dile getirdi.
SADECE BÜYÜKLÜĞÜ BİLMEK YETMEZ
Deprem analizleri konusunda da kritik uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, yalnızca depremin büyüklüğünü ve yerini söylemenin yeterli ve önemli olmadığını savundu.
Görür, sağlıklı bir değerlendirme için deprem düzleminin açısının, yönünün, niteliğinin ve boyutunun da mutlaka belirtilmesi gerektiğini ifade etti.