Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor

Son günlerde Sındırgı çevresinde meydana gelen 4 ve üzeri büyüklüğündeki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor - Resim: 1

Prof. Dr. Naci Görür, son zamanlarda Sındırgı çevresinde büyüklüğü 4’ün üzerinde olan depremlerin sıklaşmaya başladığını belirtti.

1 8
Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor - Resim: 2

Bu durumun hem bölge halkında hem de yer bilimciler arasında bir hareketliliğe neden olduğunu ifade eden Görür, yaşanan sarsıntılara geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini vurguladı.

2 8
Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor - Resim: 3

BATI ANADOLU KUZEYE DOĞRU HAREKET EDİYOR 

Bölgedeki tektonik yapıyı detaylandıran Naci Görür, Batı Anadolu’nun "kaçma tektoniği" nedeniyle Kuzey-Güney (N-S) yönünde gerildiğine dikkat çekti.

3 8
Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor - Resim: 4

Görür, Bozdağ Horst’unun kuzeyinde kalan yer kabuğunun, horstun listrik fayı üzerinde kuzeye doğru hareket ettiğini açıkladı.

4 8
Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor - Resim: 5

Bu hareketliliğin bir sonucu olarak bölgede graben ve kros-grabenlerin oluştuğunu belirten Görür, sürecin yer kabuğunda tahribata yol açtığını ve ortaya karmaşık bir tektonik yapı çıkardığını kaydetti.

5 8
Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor - Resim: 6

Birçok noktada yer kabuğunun inceldiğini ifade eden Görür, bu incelmeye bağlı olarak ortama magma yükseldiğini dile getirdi.

6 8
Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor - Resim: 7

SADECE BÜYÜKLÜĞÜ BİLMEK YETMEZ 

Deprem analizleri konusunda da kritik uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, yalnızca depremin büyüklüğünü ve yerini söylemenin yeterli ve önemli olmadığını savundu.

7 8
Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyor - Resim: 8

Görür, sağlıklı bir değerlendirme için deprem düzleminin açısının, yönünün, niteliğinin ve boyutunun da mutlaka belirtilmesi gerektiğini ifade etti.

8 8
deprem Prof. Dr. Naci Görür