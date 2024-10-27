Naci Görür uyardı: "İnanmayın!"

"Sosyal medyada bilim yapılmaz" diyen Görür, deprem konusunda eğitim almamış kişileri, serbest dolaşım dışı görüşler paylaşarak halkın yanıltmalarını eleştirdi. Görür, depremle ilgili bilgilerin yasaklanmasının özellikle sosyal medya üzerinden izlediğine dikkat çekerek, bu tür yanlış bilgilerin toplumsal zararlar doğurabileceği vurguladı.

Depremler üzerine yaptığı açıklamalarla halkın güvendiği bir isim haline gelen Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X'te ve televizyon programlarında sık sık depremle ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Ayrıca Türkiye genelinde depreme dayanıklı kentler oluşturmak için sempozyumlar düzenliyor. Bilim Akademisi üyesi olan Görür, depremin yaşandığında kamuoyunun detaylı takip ettiği isimlerin başında geliyor.

Görür bu kez sosyal medya hesabını deprem hakkında değil, halkı yanıltanlarla ilgili uyarı yapmak için kullandı. Görür X'te yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sevgili arkadaşlar, kimseyi üzmek kırmak istemiyorum ama şunu bilin. X’te, sosyal medyada bilim yapılmaz, o bilim dalında eğitim almamışsan, ihtisasın yoksa söylediklerin soru işaretlidir. Medyada deprem ulu orta konuşulmaz, tahmin yürütülmez. Size bir şey daha söyleyeyim. Herkesin fikrine saygılıyım ama söyleyende haddini bilmeli. Herkes bizden bilgili, becerili daha iyi olabilir. Bu bizi sevindirir ama bu iyilik sana bana göre olmaz. Evrensel ölçüde niteliği, üretimi ve yayın, atıf bazında kabul görmüşlüğü ile olur. Şimdi şan, şöhret için etrafa laf yetiştirenlere sesleniyorum. Bizim o taraklarda bezimiz yok. Herkese saygı duyar, kendimizden iyi görürüz. Bizim derdimiz sen bildin, ben bildim, ben daha iyiyim değil. Tek derdimiz insanlarım ölmesin. Onun için DEPREM DİRENÇLİ KENTLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ. Derdi onu bunu vuruşturmak olanlar, o yanlış dedi, bu doğru dedi diye söyleyenler LÜTFEN BENİ TAKİP ETMESİNLER. Sevgiyle...