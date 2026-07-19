Naci Görür uyardı: Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Çevre iller de beşik gibi sallandı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde korkutan bir sarsıntı meydana geldi. Depremin ardından gözlerin çevrildiği ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının meydana geldiği fay hattına ve bölgenin jeolojik durumuna ilişkin ilk teknik değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Naci Görür uyardı: Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Çevre iller de beşik gibi sallandı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli sarsıntı sabah saat 06.20'de yaşandı. Depremin yerin 15.59 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu. 5.0 büyüklüğündeki bu sarsıntı, merkez üssü Malatya'nın yanı sıra geniş bir alanda hissedildi. Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde yaşayan vatandaşlar da sarsıntıyı derinden hissetti.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: "DAHA ÖNCE ETKİLENMİŞ AMA KIRILMAMIŞ BİR BÖLGE"

Deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Bölgedeki fayın yapısına dair önemli bir detayı aktaran Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya’da Gülümuşağı'nda, yaklaşık 15 km derinde 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF üzerinde; kırılmamış ve daha önce etkilenmiş bir bölge. Geçmiş olsun."

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