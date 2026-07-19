Naci Görür uyardı: Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem! Çevre iller de beşik gibi sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli sarsıntı sabah saat 06.20'de yaşandı. Depremin yerin 15.59 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu. 5.0 büyüklüğündeki bu sarsıntı, merkez üssü Malatya'nın yanı sıra geniş bir alanda hissedildi. Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa gibi çevre illerde yaşayan vatandaşlar da sarsıntıyı derinden hissetti.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: "DAHA ÖNCE ETKİLENMİŞ AMA KIRILMAMIŞ BİR BÖLGE"

Deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Bölgedeki fayın yapısına dair önemli bir detayı aktaran Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya’da Gülümuşağı'nda, yaklaşık 15 km derinde 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF üzerinde; kırılmamış ve daha önce etkilenmiş bir bölge. Geçmiş olsun."