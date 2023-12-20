Geçtiğimiz haftalardan beridir yaşanan depremler sonrası Naci Görür'den uyarı geldi. Özellikle bölgesel uyarı yapan deprem uzmanı Görür, son bir kaç gündür Marmara'daki depremleri işaret etti. Acilen bölgesel boşaltım yapılması gerektiğinin altını çizen deprem uzmanı yürekleri ağza getirdi.

Naci Görür Uyarı O Bölgeyi Boşaltın! İlk Depremde Yerle Bir Olacak

Katıldığı bir televizyon programında uyarı yapan Naci Görür, Gemlik bölgesinin acilen boşaltılması gerektiğini hatırlattı. Öte yandan Marmara'daki her bir depremin yavaş yavaş Yunanistan'a doğru kaydığının altını çizen Görür, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin İstanbul depreminin habercisi olduğunun altını çizdi. Görür, Tunceli ve Elazığ'daki deprem tehlikesine de dikkat çekerek Bursa'nın Gemlik ilçesi için "Muhakkak taşınmalı. Kurtulma şansı yok" yorumunda bulundu.

Naci Görür özellikle Çınarcık'ta hareketli çukur fay hatlarının olduğunu ve bunların 6 şiddetinde depremlere bile neden olabileceğini hatırlattı. Yalova ve Gemlik bölgelerinin tehlikesini bir kez daha hatırlatan Naci Görür işte bunları söyledi: