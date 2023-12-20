Naci Görür Uyarı O Bölgeyi Boşaltın! İlk Depremde Yerle Bir Olacak
Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, o bölgeyi işaret ederek acilen boşaltılması gerektiğini belirtti. Ardı sıra yaşanan depremlerden sonra Naci Görür, ağır bilançoyu açıkladı. Peki Naci Görür'ün boşaltın dediği o ilçe nerede?
Geçtiğimiz haftalardan beridir yaşanan depremler sonrası Naci Görür'den uyarı geldi. Özellikle bölgesel uyarı yapan deprem uzmanı Görür, son bir kaç gündür Marmara'daki depremleri işaret etti. Acilen bölgesel boşaltım yapılması gerektiğinin altını çizen deprem uzmanı yürekleri ağza getirdi.
Naci Görür Uyarı O Bölgeyi Boşaltın! İlk Depremde Yerle Bir Olacak
Katıldığı bir televizyon programında uyarı yapan Naci Görür, Gemlik bölgesinin acilen boşaltılması gerektiğini hatırlattı. Öte yandan Marmara'daki her bir depremin yavaş yavaş Yunanistan'a doğru kaydığının altını çizen Görür, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin İstanbul depreminin habercisi olduğunun altını çizdi. Görür, Tunceli ve Elazığ'daki deprem tehlikesine de dikkat çekerek Bursa'nın Gemlik ilçesi için "Muhakkak taşınmalı. Kurtulma şansı yok" yorumunda bulundu.
Naci Görür özellikle Çınarcık'ta hareketli çukur fay hatlarının olduğunu ve bunların 6 şiddetinde depremlere bile neden olabileceğini hatırlattı. Yalova ve Gemlik bölgelerinin tehlikesini bir kez daha hatırlatan Naci Görür işte bunları söyledi:
- "Marmara Denizi gerilim altında, gerilim nedir dediğiniz zaman, gerilim birim alana düşen kuvvetin miktarı demektir veya halk diliyle konuşursak fayların deprem üretmek için kayaları parçalama gücü demektir. Bizim Anadolu her yıl 1-2 cm o denizin altındaki fay boyunca Yunanistan’a gidiyor Deprem yapan faylar enerjinin yüzde 100’ünü boşaltmazlar. Bu enerjinin bir kısmı termal, elastik, dalga, kinematik enerji olarak boşalır, bir kısmını da fay çevreye veya kırılmamış yerlerine transfer eder. Orada küçük depremler üretirse, o yandaki sağındaki solundaki küçük fayları belirli ölçüde yükleyebilir. Eğer herhangi bir fayda yeterince stres birikmiş ekstra bir güce ihtiyaç duyuyorsa yani bahaneye bakıyorsa onu kırıp deprem oluşturabilir. Yani bardağı taşıran son damla olabilir"