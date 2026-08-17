Naci Görür'den 17 Ağustos'un 27. yılında sert uyarı! "Kendimizi aldatmayalım..."

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'nin deprem gerçeği ve alınması gereken önlemlere dair kritik açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Naci Görür'den 17 Ağustos'un 27. yılında sert uyarı! "Kendimizi aldatmayalım..."
Yayınlanma:

 Aradan geçen çeyrek asrı aşkın süreye rağmen tehlikenin sürdüğünü vurgulayan Görür, fay tartışmalarını bir kenara bırakıp şehirlerin ivedilikle depreme dirençli hale getirilmesi çağrısını yineledi.

"ER VEYA GEÇ BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı anma ve uyarı mesajında Türkiye'nin bir deprem coğrafyası olduğunun altını çizen Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar kendimizi aldatmayalım. Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Er veya geç, orada veya burada büyük bir deprem olacak ve binlerce insan ölecektir."

"FAYI YERİ BIRAKIN, ÜLKEYİ DEPREM DİRENÇLİ YAPIN"

Deprem zararlarını en aza indirmenin yolunun sadece akademik fay tartışmaları yürütmekten geçmediğini belirten Görür, asıl meselenin yapı stoğu ve altyapı güvenliği olduğunu kaydetti:

"Bırakın fayı, bırakın yeri; insanlar ölmesin istiyorsanız ülkenizi deprem dirençli yapınız ve depremi minimum zararla atlatınız."

20 YILLIK ÖZEL BAKANLIK ÖNERİSİ: "TÜRKİYE'NİN BUNU YAPMAYA GÜCÜ VAR"

Depremle mücadelenin siyaset üstü, uzun vadeli ve tavizsiz bir devlet politikası haline gelmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, çözüm önerisini şu sözlerle sundu:

"Bütün iş bir bakanlık kurup bunu en az 20 sene siyaset yapmadan ciddiyetle çalıştırmak gerekir. Türkiye’nin bunu yapmaya gücü vardır."

Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL?Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL?Ekonomi
istanbul deprem
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Naci Görür'den 17 Ağustos'un 27. yılında sert uyarı!
Gülistan Doku sevk yazısı ortaya çıktı!
AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı!
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 17 Ağustos'un 27. yılında ezber bozan Marmara uyarısı!
MTV tahsilatında tarihi rakam açıklandı
Metruk binadan 25 milyonluk uyuşturucu çıktı
Orman yangınlarında 11 kişi tutuklandı
Sahteciliği bitiren dönem resmen başladı
Kobani sorumlusu Berhudan'dan tarih verdi
Çok Okunanlar
AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı!
Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın haftaya yükselişle başladı! 17 Ağustos 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL? Akaryakıtta haftanın ilk tablosu netleşti! 17 Ağustos 2026 benzin ve motorin kaç TL?
Gece yarısı korkutan anlar! Gece yarısı korkutan anlar!
İş dünyasının acı kaybı! İş dünyasının acı kaybı!