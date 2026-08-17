Naci Görür'den 17 Ağustos'un 27. yılında sert uyarı! "Kendimizi aldatmayalım..."

Aradan geçen çeyrek asrı aşkın süreye rağmen tehlikenin sürdüğünü vurgulayan Görür, fay tartışmalarını bir kenara bırakıp şehirlerin ivedilikle depreme dirençli hale getirilmesi çağrısını yineledi.

"ER VEYA GEÇ BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı anma ve uyarı mesajında Türkiye'nin bir deprem coğrafyası olduğunun altını çizen Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar kendimizi aldatmayalım. Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Er veya geç, orada veya burada büyük bir deprem olacak ve binlerce insan ölecektir."

"FAYI YERİ BIRAKIN, ÜLKEYİ DEPREM DİRENÇLİ YAPIN"

Deprem zararlarını en aza indirmenin yolunun sadece akademik fay tartışmaları yürütmekten geçmediğini belirten Görür, asıl meselenin yapı stoğu ve altyapı güvenliği olduğunu kaydetti:

"Bırakın fayı, bırakın yeri; insanlar ölmesin istiyorsanız ülkenizi deprem dirençli yapınız ve depremi minimum zararla atlatınız."

20 YILLIK ÖZEL BAKANLIK ÖNERİSİ: "TÜRKİYE'NİN BUNU YAPMAYA GÜCÜ VAR"

Depremle mücadelenin siyaset üstü, uzun vadeli ve tavizsiz bir devlet politikası haline gelmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, çözüm önerisini şu sözlerle sundu:

"Bütün iş bir bakanlık kurup bunu en az 20 sene siyaset yapmadan ciddiyetle çalıştırmak gerekir. Türkiye’nin bunu yapmaya gücü vardır."