Naci Görür'den açıklama! Beklenen Marmara depremi maalesef olacak

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi. AFAD büyüklüğü 5,0; Kandilli 5,3 olarak açıkladı. Naci Görür ise “Beklenen Marmara depremi er ya da geç olacak, İstanbul’u hazırlayın” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Merkez üssü Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi olan ve İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa’da da hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 5,0, Kandilli Rasathanesi ise 5,3 olarak açıkladı. Sarsıntının derinliği 6,71 kilometre olarak kaydedildi. Deprem, çevre illerde de kısa süreli paniğe yol açtı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını duyurdu.

Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Marmara’da 4,0 (veya 5,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul’u deprem hazırlayın.”

Prof. Dr. Naci Görür deprem
