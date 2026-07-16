Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası korkutan Marmara uyarısı! "Büyük deprem..."

Depremin ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden önemli değerlendirmelerde bulunan ünlü Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının fay hatlarındaki gerilime işaret ettiğini vurgulayarak Marmara Bölgesi için çok kritik bir uyarıda bulundu. Görür, "Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜKKUYU FAYI ÜZERİNDEKİ HAREKETLİLİK MARMARA'NIN GERİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada Çanakkale açıklarında kaydedilen sarsıntının sığ ve küçük ölçekli bir deprem olduğunu belirterek, sarsıntının Küçükkuyu Fayı üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın güney kolu olarak kabul edilen bu bölgedeki sismik hareketliliğin hafife alınmaması gerektiğini belirten Görür, şu ifadelerle Marmara Bölgesi'ndeki sismik riske vurgu yaptı:

"Bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz."

EN BÜYÜK RİSK KUZEY KOLDA SEST SÜRÜYOR

Yer bilimcilerin sıklıkla uyarılarda bulunduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu, Marmara Bölgesi'ndeki sismik tehlikenin ve hareketliliğin ana merkez üssünü oluşturuyor. İzmit Körfezi'nden başlayarak İstanbul kıyılarına ve Adalar açıklarına kadar sokulan bu tehlikeli hat, Tekirdağ üzerinden geçerek Saros Körfezi'ne bağlanıyor ve oradan Ege Denizi'ne ulaşıyor.

Gerek konumu gerekse yıllık hareket hızı göz önünde bulundurulduğunda, olası büyük İstanbul depremi senaryolarında en yüksek risk payı her zaman bu kuzey kolda yer alıyor. Uzmanlar, güney koldaki bu tip hareketliliklerin tüm bölgenin gerilim düzeyini artırdığı konusunda hemfikir.