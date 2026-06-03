Naci Görür'den İstanbul uyarısı! "Yakın tarihte deprem olabilir"
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi'nde 7.0 büyüklüğünün üzerinde bir depremin yakın zamanda gerçekleşme olasılığının yüzde 64 seviyesinde olduğunu belirtti.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan felaketin ardından, Marmara Bölgesi'ne yönelik risk analizleri yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, En Son Haber platformuna yaptığı açıklamalarda, megakenti bekleyen tehlikeye ve mevcut hazırlık süreçlerine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.
30 YIL İÇİNDE YÜZDE 64 İHTİMALLE OLACAK!
Sarsıntının yaşanacağı zaman konusunda kesin bir tarih verilmesinin mümkün olmadığını belirten Görür, buna karşın bilimsel verilerin tehlikenin yakınlığına işaret ettiğini kaydetti.
İlk olarak "İstanbul'da depremin yakın bir tarihte olma olasılığı mümkündür" uyarısını yapan uzman isim, 1999 felaketinin ardından yapılan periyodik hesaplamalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Ancak belirli periyotlar içinde olma olasılığı yüzdesi veriliyor. 1999 dan sonra Marmara bölgesinde depremin önümüzdeki 30 yıl içinde yüzde 64 oranla olacağı 7.0’den büyük olacağı söylendi. İstanbul'da depremin yakın bir tarihte olma olasılığı mümkündür. İstanbul için bunu söylemek mümkündür"
İSTANBUL DEPREME HAZIRLANDI MI?
Beklenen sarsıntıya karşı kent genelinde yürütülen hazırlık süreçlerini de inceleyen Görür, sorumluluk mekanizmasının adresini gösterdi.
"Deprem hazırlığı yapıldı veya yapılmadı diyen hükümet ve yerel yönetimlerdir" diyen Görür, mevcut çalışmaların yeterliliğini şu sözlerle değerlendirdi: "Yerel yönetimlerin ve hükümetin sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Onlar da hiçbir şey yapmıyor diyemeyiz. Bir hazırlık içerisindeler ama bu hazırlık bugüne kadar İstanbul’u depreme hazırladı mı derseniz benim cevabım hayır"
SADECE BİNALARI YENİLEMEK KURTARMAYACAK
Kentte devam eden kentsel dönüşüm projelerine yönelik eleştirilerini de dile getiren Görür, her bölgede uygulanan yerinde dönüşüm modelinin doğru bir yöntem olmadığını ifade etti.
Zemin etüdünün ve yapı-zemin ilişkisinin hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizen Görür, depremin yalnızca binaların çökmesi ve can kaybı ekseninde tartışılmasının eksik bir yaklaşım olduğunu belirtti.
Altyapı, yollar, köprüler ve yer altı sistemlerinin de plana dahil edilmesinin zorunlu olduğunu aktaran Görür, açıklamasını kentteki genel tabloyu özetleyen şu tespitlerle tamamladı:
"İstanbul deprem dirençli kent değildir. Bugün sadece binalar yenileniyor bu depreme hazırlamaz. Deprem sadece insanların ölümü demek değildir, yeraltı ne olacak? Yer altı suları ne olacak? Yollar köprüler ne olacak? Deprem sizi öldürmezse başka şey öldürür"