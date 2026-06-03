Naci Görür'den İstanbul uyarısı! "Yakın tarihte deprem olabilir"

"Deprem hazırlığı yapıldı veya yapılmadı diyen hükümet ve yerel yönetimlerdir" diyen Görür, mevcut çalışmaların yeterliliğini şu sözlerle değerlendirdi: "Yerel yönetimlerin ve hükümetin sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Onlar da hiçbir şey yapmıyor diyemeyiz. Bir hazırlık içerisindeler ama bu hazırlık bugüne kadar İstanbul’u depreme hazırladı mı derseniz benim cevabım hayır"